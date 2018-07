D'Alessandro celebra 5 anos no Inter e se diz em casa

"É muita emoção, é muito marcante. Hoje faz cinco anos e passa um filme pela minha cabeça. Me esforço muito pelo clube que me acolheu com tanto carinho. Só tenho que agradecer. Não pensava ficar tanto tempo no Brasil, mas acho que as coisas não acontecem por acaso. Achei meu lugar no Brasil. Graças a Deus posso dizer que estou no lugar que mereço e obrigado pelo carinho", disse.

Em 2008, D''Alessandro foi um dos protagonistas da conquista do título da Copa Sul-Americana pelo Inter. Depois disso, faturou outros seis títulos - Campeonato Gaúcho (2009, 2011, 2012 e 2013), Copa Libertadores (2010) e Recopa Sul-Americana (2011).

D''Alessandro atualmente é o capitão do Inter e já disputou 222 partidas, com 49 gols marcados. E o meia, aos 32 anos, mantém o alto nível nesta temporada, tanto que é o vice-artilheiro da equipe, com 10 gols marcados. No domingo, diante do Grêmio, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, ele tentará manter o seu bom retrospecto diante do rival, contra quem já marcou seis gols.