D'Alessandro celebra marca e promete trabalho no Internacional

PORTO ALEGRE - A vitória do Internacional por 3 a 1 para o Canoas, domingo, fora de casa, pela primeira rodada da Taça Farroupilha - o segundo turno do Campeonato Gaúcho - foi especial para o meia D''Alessandro. O argentino não fez gols, mas atingiu a marca de 200 partidas disputadas pelo clube. Satisfeito, ele prometeu trabalho para seguir tendo êxito no time, com quem tem contrato até 2015.

"É muito emocionante. Hoje é um dia para comemorar e graças a Deus tenho contrato até 2015 e fico contente de estar aqui. O carinho que eu ganhei no clube é imenso. E só me resta me doar e trabalhar pelo Inter. É uma marca importante que nunca tinha conseguido alcançar", declarou.

Se D''Alessandro atingiu marca expressiva diante do Canoas, Vitor Júnior, seu companheiro no meio-de-campo, ganhou uma chance entre os titulares e acredita que conseguiu fazer o que Dunga lhe pediu. "Dentro do que o Dunga pediu acho que eu fui bem e o mais importante é o time sair vencendo. O mais importante é começar o segundo turno vencendo e com o pé direito", destacou.

A atuação do Inter também empolgou o volante Josimar, autor do primeiro gol da equipe na partida contra o Canoas. "A equipe está de parabéns pela vitória e agora é dar sequência para conseguir conquistar o segundo turno", disse.

Com a vitória, o Inter largou na frente no Grupo B da Taça Farroupilha, com três pontos e vantagem nos critérios de desempate. A equipe volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, quando vai enfrentar o São Luiz em Novo Hamburgo.