D'Alessandro destaca importância da vitória para o Inter antes da Copa América

D'Alessandro viveu um momento especial na noite desta quarta-feira. O argentino completou seu 450º jogo com a camisa do time gaúcho e ainda marcou um gol na vitória sobre o Bahia por 3 a 1, no Beira-Rio. O jogador exaltou o peso do triunfo, que aproximou sua equipe dos líderes do Campeonato Brasileiro.

"Importante é a vitória. Conseguir um triunfo antes da parada é importante. A gente perdeu o jogo no Rio, mesmo fazendo um bom trabalho no segundo tempo. Uma vitória importante para não ficar longe dos primeiros lugares. Pessoalmente, estou feliz por continuar fazendo história no clube. A palavra é agradecimento", disse D'Alessandro.

Rafael Sobis também seguiu a linha do companheiro e elogiou o adversário. "O time do Bahia vai ganhar de muitos. Uma vitória importante, para acabar na parte de cima nessa parada. Mais um jogo difícil, que bom que vencemos", concluiu.

Com o resultado, o Inter subiu para a quarta colocação, com 16 pontos, e se aproximou dos líderes do campeonato. O time terá tranquilidade para trabalhar, com a parada da Copa América, para voltar ainda mais forte na sequência do Brasileirão.

O próximo adversário do Inter é o Athletico-PR na Arena da Baixada, pela décima rodada. O time gaúcho vai aproveitar esse tempo para treinar visando o confronto diante do Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil, que terá o primeiro duelo ocorrendo antes mesmo da retomada do Brasileirão.