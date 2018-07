D'Alessandro deve desfalcar o Internacional na estreia no Gauchão

GRAMADO - O meia D'Alessandro deverá ficar fora da estreia do Internacional no Campeonato Gaúcho. O jogador argentino sofreu uma torção no tornozelo e a tendência é que não tenha condições de encarar o Novo Hamburgo, no Estádio do Vale, nesta quarta-feira, a partir das 19h30. E o jogador também preocupa para os confrontos seguintes.

"O D´Alessandro preocupa bastante devido ao pouco tempo até o jogo. Se ele permanecer com dor, não jogará", disse o médico Luis Crescente, admitindo que D''Alessandro é dúvida até para os jogos com o Once Caldas, em 25 de janeiro e 1º de fevereiro, válidos pela fase preliminar da Libertadores.

A lesão de D'Alessandro foi sofrida durante o treinamento desta terça-feira em Gramado, onde o Internacional realizou a sua pré-temporada. Se o argentino for vetado pelo departamento médico, João Paulo deverá ser titular diante do Novo Hamburgo.

Outra novidade do meio-de-campo do Internacional é Josimar, que será escalado na vaga do lesionado Tinga. Além disso, Oscar atuará mais recuado e deverá ajudar os volantes na marcação. "Fico mais distante para concluir, mas ajudo mais os volantes, que não podem ficar sozinhos atrás", disse.

O jogo de quarta-feira também marcará a estreia de Dagoberto, que formará a dupla de ataque com Leandro Damião. Assim, o Internacional vai enfrentar o Novo Hamburgo com: Muriel; Nei, Rodrigo Moledo, Índio e Kléber; Josimar, Guiñazu, Oscar e João Paulo; Dagoberto e Leandro Damião.