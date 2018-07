D'Alessandro discute com Caio e leva bronca de Clemer

O argentino chegou a conversar de forma reservada com o treinador por cerca de cinco minutos, antes do início do treinamento, e depois exibiu destempero no coletivo. Ele reclamou que Caio usou o braço para dominar uma bola e xingou o seu companheiro de time, que alegou que a bola bateu em seu ombro. Em seguida, após ver que os dois atletas se aproximavam um do outro e gesticulavam, Clemer conseguiu contornar a discussão e chegou a proferir um palavrão para acalmar o meio-campista.

No treinamento, além de esfriar os ânimos exaltados de Caio e D''Alessandro, o comandante foi enérgico ao dar algumas instruções ao time e testou alternativas para escalar a equipe titular que pegará a Ponte. Sem poder contar com o volante Willians, expulso na partida contra o Corinthians, no último sábado, ele resolveu testar Alex em um meio-campo que também contou com Josimar, Jorge Henrique, Otávio e o próprio D''Alessandro.

Já o goleiro Muriel, com dores nas costas, e o zagueiro Índio, com dores no tornozelo esquerdo, acabaram sendo poupados do treino desta quarta. Com isso, Alisson foi escalado no gol e Alan fez dupla com Juan na defesa. Os dois titulares, porém, a princípio não preocupam e deverão atuar normalmente no domingo.

Com 47 pontos e na 14.ª posição do Brasileirão, o Inter precisa apenas de um empate diante da já rebaixada Ponte para se livrar da queda para a Série B sem ter que depender de outros resultados nesta rodada final da competição.