D'Alessandro diz que Inter precisa melhorar para Mundial

"Agora é continuar trabalhando, fizemos uma boa partida, mas sempre tem coisa para melhorar", afirmou o argentino, preocupado com o Mundial de Clubes. "Temos pela frente o mais importante compromisso do ano: o Mundial. Levamos a sério (o Prudente) porque tem que respeitar o adversário. Jogamos como tínhamos que jogar".

Também o zagueiro Bolívar comentou que o Internacional precisa voltar todas as suas atenções para o Mundial. "Pensar na viagem agora. A preparação foi encerrada. Temos esta semana para os últimos detalhes e quarta vamos para o Mundial. Fechamos com chave de ouro, com uma bela vitória", comemorou.

O Internacional viaja na próxima quarta-feira para Abu Dabi, nos Emirados Árabes, onde será disputado o Mundial de Clubes, e estreia no dia 14 contra Pachuca ou Mazembe.