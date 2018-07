D'Alessandro, do Internacional, é o novo Rei do futebol da América

MONTEVIDÉU - O meia argentino D'Alessandro, do Internacional, foi eleito nesta quinta-feira como novo "Rei" do futebol da América pela crítica especializada, e o atacante Neymar, do Santos, ficou na terceira colocação.

D'Alessandro deixou para trás o também argentino Verón, do Estudiantes de La Plata, vencedor dos dois últimos anos na pesquisa que há 25 temporadas é organizada pelo jornal uruguaio El País consultando 30 jornalistas esportivos da América.

O jogador recebeu 61 votos, dez a mais que Verón, e em terceiro lugar apareceu o atacante Neymar, do Santos, com 47.

Em quarto o também argentino Darío Conca, do campeão brasileiro Fluminense, com 46 e em quinto o goleador uruguaio Santiago Silva, do argentino Vélez Sarsfield, com 35 votos.

O uruguaio Mauricio Victorino, o argentino Hilario Navarro, o equatoriano Néicer Reasco, o também argentino Leandro Desábato, e o uruguaio Egídio Arévalo Ríos completam a lista dos dez mais votados.

D'Alessandro será coroado como novo Rei do futebol americano em uma festa que será realizada em data ainda não definida, segundo a agenda do jogador, e na qual anualmente participam as autoridades do futebol sul-americano.