D'Alessandro e Bolívar elogiam postura do Inter em duelo Depois de ajudar o Inter a vencer o Sport por 2 a 0, na noite do último domingo, em Recife, o meia D''Alessandro e o zagueiro Bolívar destacaram o fato de o time gaúcho ter conseguido superar o rival, fora de casa, com raça e em um gramado fora das condições ideais na Ilha do Retiro.