D'Alessandro e Damião ficam fora de treino antes de amistoso do Inter

O meia D'Alessandro e o atacante Leandro Damião ficaram de fora do treino do Internacional nesta quinta-feira, véspera da última grande atividade da equipe em sua intertemporada em Atibaia, no interior de São Paulo. Assim, a dupla virou dúvida para o amistoso com o Red Bull Brasil, nesta sexta, às 9h30.

+ Rodrigo Moledo sente dores no joelho direito e deixa treino do Inter mais cedo

D'Alessandro e Damião foram ao gramado na manhã desta quinta, mas não chegaram a participar de todas as atividades com os demais colegas. Fizerm apenas trabalho em separado, sob o acompanhamento do coordenador de performance, Élio Carravetta. Voltando de lesão, a dupla faz a transição entre o departamento médico e a preparação física.

Já o zagueiro Rodrigo Moledo tem chances remotas de ir ao campo nesta sexta. Na manhã desta quinta, ele apenas fez trabalho físico na academia. Moledo também está voltando de lesão e a comissão técnica ainda não sabe se poderá contar com o jogador na retomada do Brasileirão, na próxima semana.

Sem o trio, o técnico Odair Hellmann comandou treino de posicionamento e movimentação tática. Em seguida, comandou atividade de bola parada defensiva e ofensiva com o grupo que deve jogar o amistoso desta sexta.

O restante da equipe participou de jogo-treino com o Água Santa, na tarde desta quinta. Odair mandou a campo o time gaúcho escalado com Marcelo Lomba; Dudu, Klaus, Charles e Uendel; Gabriel Dias, Patrick, Rossi, Camilo e Juan Alano; Wellington Silva.

"A preparação está sendo bem feita, os treinamentos foram muito bons. Aproveitamos a estadia aqui para o grupo ficar junto", comentou o meia Edenilson, que voltará com o grupo colorado para Porto Alegre nesta sexta, logo após o amistoso em Atibaia.