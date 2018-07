D'Alessandro e Danilo Silva voltam ao Inter contra Figueirense

O técnico do Internacional, Guto Ferreira, terá os retornos do meia argentino D´Alessandro e do zagueiro Danilo Silva para a partida deste sábado, às 16h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, contra o Figueirense, pela 24.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante Rodrigo Dourado, que estava suspenso, também voltará. Por outro lado, o meia Camilo, com uma lesão na panturrilha, continua fora.

Outra novidade no Internacional foi a confirmação do retorno do zagueiro Thales, que estava emprestado ao CSA e foi reintegrado ao grupo após uma solicitação da diretoria. Formado no clube gaúcho - onde atuou como profissional em 2015 -, ele deverá suprir a vaga deixada por Klaus, que fraturou o punho e ficará fora dos gramados por cerca de dois meses.

"Me sinto muito feliz por estar voltando a um grande clube que é o Internacional. Tive uma boa passagem muito boa pelo CSA, consegui fazer 33 jogos, boa sequência, um titulo individual - melhor zagueiro - uma passagem muito boa. Mas um chamado do Inter não dá pra negar. Adquiri uma boa experiência para estar ajudando o clube", enfatizou o defensor em entrevista à TV Inter.

O zagueiro deverá, em breve, estar à disposição de Guto Ferreira, que comandou um treinamento tático nesta quarta-feira no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, no qual separou os setores defensivo e ofensivo em duas atividades distintas. Os trabalhos serviram para o treinador do time colorado testar algumas alternativas no elenco.

No entanto, a equipe que deverá iniciar o confronto com os catarinenses já está praticamente definida e deverá ter: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Ernando, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, D'Alessandro e Eduardo Sasha; William Pottker e Leandro Damião.