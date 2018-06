D'Alessandro e Edenílson treinam e podem reforçar o Inter

O técnico Odair Hellmann deverá contar com um time reforçado para o duelo do Internacional com a Chapecoense, segunda-feira, no Beira-Rio, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o que ficou indicado nesta quarta-feira, quando a equipe treinou no CT do Parque Gigante com as participações de D'Alessandro e Edenílson.

+ D'Alessandro e Edenílson avançam em recuperação e correm no campo do CT do Inter

Na terça-feira, os dois jogadores haviam ido a campo no CT do Inter e fizeram trabalhos físicos, indicando que poderiam ser liberados para a realização de atividades sem restrições, o que acabou ocorrendo nesta quarta, quando eles treinaram com bola.

Edenílson não atua pelo Inter desde 29 de abril, quando sofreu lesão no joelho esquerdo durante duelo com o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Já D'Alessandro só não atuou no clássico do último sábado com o Grêmio por causa de um desconforto muscular na coxa esquerda.

Como eles treinaram nesta quarta-feira, não devem ter problemas físicos para o próximo compromisso com o Inter no Brasileirão. Mas D'Alessandro ainda não tem presença garantida porque será julgado na quinta pelo STJD por uma acusação de agressão a Lucas Paquetá em duelo com o Flamengo.

A situação de William Pottker é parecida. O atacante está livre de suspensão automática, mas também vai ser julgado pelo tribunal por ter sido expulso na partida contra o time carioca após dar uma cabeçada em Vinícius Júnior.

O Inter volta a treinar na manhã desta quinta-feira no CT do Parque Gigante. Com cinco pontos somados em cinco rodadas, o time ocupa o 16º lugar no Brasileirão e quer aproveitar essa sequência de compromissos como mandante para se distanciar da zona de rebaixamento do torneio, pois, após o duelo com a Chapecoense, vai receber o Corinthians em 27 de maio no Beira-Rio.