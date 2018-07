D'Alessandro e Forlán desfalcarão o Inter na quinta

O clube informou que o argentino está com uma lesão nas costelas, seguirá em tratamento e sequer irá viajar para Salvador, enquanto o jogador uruguaio voltará a desfalcar a equipe colorada. Ele já havia ficado fora dos duelos contra Vitória e Criciúma por causa de uma entorse no tornozelo, ocorrida em jogo do Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2014.

O Inter também confirmou nesta terça-feira que outros quatro jogadores não ficarão à disposição do técnico Dunga para a partida contra o Bahia. O atacante Jorge Henrique, o goleiro Alisson, o volante Bolatti e o zagueiro Romário, todos também em processo de recuperação de lesões, foram vetados. Entre eles, Alisson sofreu uma lesão na região da bacia (ilíaca) no confronto diante do Vitória e por isso foi descartado da partida contra o Criciúma, no último domingo, em Santa Catarina.

Cheio de desfalques, o Inter ocupa hoje a quinta posição do Brasileirão, com 34 pontos, apenas um atrás do Atlético-PR, último time do G4 da competição. Também na quinta-feira, a equipe paranaense vai encarar o Flamengo, no Maracanã.