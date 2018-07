D'Alessandro e Forlán treinam e devem voltar ao Inter contra a Portuguesa

PORTO ALEGRE - Ainda de cabeça inchada pela derrota para o Bahia por 2 a 0, na última quinta-feira, o técnico Dunga pôde comemorar nesta sexta duas boas notícias. Recuperados de problemas físicos, o meia D'Alessandro e o atacante Forlán voltaram a treinar e devem ficar à disposição para o duelo deste domingo diante da Portuguesa, às 16 horas, no Estádio do Vale, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com dores nas costas, D'Alessandro desfalcou o Inter apenas na derrota para o Bahia. Já Forlán está afastado há mais tempo por conta de uma contusão no tornozelo direito, ocorrida quando defendia a seleção uruguaia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem.

Outro que também treinou normalmente nesta sexta foi o atacante argentino Scocco. O jogador ficou de fora diante do Bahia por estar suspenso, mas também reclamava de dores no tornozelo. Recuperado, ele também deve ficar à disposição de Dunga para enfrentar a Portuguesa.