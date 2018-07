D'Alessandro e Jorge Henrique treinam e reforçam o Inter

O técnico Abel Braga já sabe que terá dois problemas a menos para escalar o Internacional na partida contra o Ceará, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, pela terceira fase da Copa do Brasil. O meia D'Alessandro e o atacante Jorge Henrique participaram do treinamento da equipe e poderão ser aproveitados no duelo de ida do torneio nacional.

D'Alessandro deixou a partida do último sábado contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, no intervalo, em razão de dores na coxa esquerda, enquanto Jorge Henrique não atuou no último fim de semana em razão de uma lesão no tornozelo esquerdo. Liberados, eles reforçam o Inter diante do Ceará, mesmo que só o argentino tenha a garantia de que vai começar jogando.

Em compensação, o Inter já sabe que terá três desfalques diante do Ceará. O volante Aránguiz ainda se recupera de uma lesão e está vetado do confronto. Além disso, o lateral-direito Wellington Silva e o volante Wellington já atuaram na Copa do Brasil por Fluminense e São Paulo, respectivamente.

Na manhã desta segunda-feira, os titulares do Inter fizeram exercícios na academia e os demais jogadores treinaram em campo reduzido, reforçados por D''Alessandro e Jorge Henrique.

Assim, a definição do time para o duelo com o Ceará ficou para esta terça-feira, quando Abel vai comandar um treinamento com os portões fechados no período da tarde. Gilberto, Cláudio Winck, João Afonso e Ygor são alguns dos candidatos a ganharem uma chance ao Inter.