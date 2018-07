D'Alessandro e Nilmar são preservados no treino do Inter

Depois da folga na última segunda-feira, o Inter se reapresentou nesta terça pela manhã e realizou um treino físico. Dois dos destaques do time gaúcho, o meia D''Alessandro e o atacante Nilmar não participaram do trabalho ao lado dos colegas e apenas correram em volta do gramado. O meia Alex sequer foi a campo e permaneceu no vestiário.

D''Alessandro e Nilmar exigem atenção especial da comissão técnica. O atacante reestreou pelo clube recentemente, após longo período parado, e por isso ainda retoma a melhor condição. Já o meia argentino chegou a ser desfalque contra o Flamengo, na quarta passada, justamente por desgaste físico.

Já o caso de Alex é um pouco mais complicado. Ele foi desfalque diante do Bahia, no último sábado, por conta de um incômodo no tornozelo esquerdo. Como o Inter só atua no fim de semana, a tendência é de que o meia seja reintegrado durante a semana e atue diante do Santos no domingo, na Vila Belmiro.