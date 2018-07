D'Alessandro exalta entrosamento do Inter após vitória sobre o Grêmio

PORTO ALEGRE - Diante dos reservas do Grêmio, o Internacional dominou o clássico do último domingo e saiu de campo com a vitória por 2 a 1 e a classificação para as semifinais do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Para o meia D''Alessandro, o resultado retratou o maior entrosamento da equipe colorada.

"Esse tem que ser o nosso espírito. O time soube marcar bem e atacar com qualidade. O time está se entrosando", declarou o meia. O técnico Dunga foi outro que também gostou da atuação do Inter. "A equipe se comportou bem e mereceu a vitória", avaliou.

Autor do segundo gol da equipe, de cabeça, o zagueiro Rodrigo Moledo foi um dos destaques da partida e saiu de campo satisfeito. "Todo mundo está de parabéns pela dedicação. Agora é descansar e se preparar para a semifinal", disse, já pensando na partida contra o Esportivo, domingo que vem.

Este foi o segundo Gre-Nal do lateral Gabriel com a camisa do Inter. O jogador chegou este ano ao clube, vindo justamente do Grêmio, e não escondeu a felicidade com a nova casa. "Estou muito feliz aqui no Inter. Tomara que esta vitória no Gre-Nal seja a segunda de muitas", comentou, lembrando do triunfo por 2 a 1 na fase de classificação.