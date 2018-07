D'Alessandro fica fora de treino, mas não preocupa

Enquanto o grupo colorado já fez trabalhos táticos, o argentino apenas realizou fisioterapia. Apesar de não preocupar o departamento medico do Inter, D''Alessandro será reavaliado nesta quarta e, se liberado, treinará com o elenco pela tarde. Caso seja barrado, Andrezinho é a opção imediata do técnico Jorge Fossati para o meio-campo.

Em segundo no Grupo 5, com nove pontos, o Inter precisa da vitória para tirar a liderança do Deportivo, que soma dez. Em caso de empate, a equipe gaúcha fica ameaçada até de eliminação, já que o uruguaio Cerro também pode chegar a dez pontos e a pontuação pode não ser suficiente para avançar como um dos seis melhores segundos colocados.