D'Alessandro marca 2, Inter vence 8ª seguida em casa e dispara no topo da Série B

O Internacional ampliou a sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B ao conquistar sua oitava vitória consecutiva no Beira-Rio. Nesta tarde de sábado, bateu o Santa Cruz por 2 a 0, com dois gols do meia D'Alessandro, atingindo os 54 pontos. São seis na frente do América-MG, que no domingo pela manhã recebe o Oeste, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O time pernambucano continua na zona de rebaixamento, com 29 pontos, em 18.º lugar.

O técnico Guto Ferreira despistou ao afirmar na véspera do jogo deste sábado de que poderia poupar alguns titulares, mas escalou o que tinha de melhor em mãos, inclusive com William Pottker e D'Alessandro, que poderiam ser poupados. A preocupação seria o grande jogo contra o Paraná, na próxima terça-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), com ingressos esgotados e público confirmado de 40 mil torcedores.

O Inter começou fazendo pressão no ataque. Logo no primeiro minuto, após rápida troca de passes a bola ficou com Leandro Damião. Ele invadiu a área e bateu em cima de Júlio César, que começou a fazer uma série de boas defesas na partida. O objetivo era abrir o placar no início. Aos oito minutos, Pottker disparou pelo lado direito e, na hora de cortar Guilherme Mattis, a bola tocou em seu braço. Pênalti bem marcado. Na cobrança, D'Alessandro deslocou o goleiro e bateu no lado esquerdo.

O gol esfriou o time da casa, em um relaxamento que não ficou perigoso diante da fragilidade adversária. O único susto do time da casa aconteceu aos 33 minutos, quando Grafite abriu para André Luis pelo lado direito, ele cortou dois zagueiros e bateu rasteiro. A bola passou perto da trave esquerda de Danilo Fernandes.

Este lance acordou o time gaúcho, que teve duas chances parecidas de marcar. Na primeira, aos 39 minutos, Damião entrou na área e chutou em cima de Júlio César. E depois aos 43 minutos, quando Pottker também entrou na área e bateu cruzado, mas Júlio César desviou com a ponta do pé esquerdo. Uma grande defesa.

No segundo tempo, o Internacional voltou à pressão. Aos três minutos, Pottker, quase na pequena área, chutou e Júlio César mandou para escanteio. As chances foram se sucedendo, com Pottker aos 12 e aos 25 minutos com Camilo, que tinha entrado no lugar de Fernando Sacha, num chute cruzado que parou no pé da trave.

No lance seguinte saiu o segundo gol. Camilo fez o passe para D'Alessandro dentro da área. Ele driblou o zagueiro Anderson Salles e bateu com o pé direito, que não é o seu forte, a bola passou entre vários jogadores até as redes. Vantagem ampliada aos 25 minutos.

O Internacional se tranquilizou com a vantagem maior. Teve outra chance numa cabeçada de Rodrigo Dourado, aos 30 minutos, e que o goleiro espalmou por cima do travessão. O Santa Cruz só ameaçou aos 34 minutos, numa sequência de três chutes defendidos por Danilo Fernandes. Depois disso, o jogo esfriou e ficou em ritmo de treino.

Na terça-feira, abrindo a 28.ª rodada, o Internacional vai até Curitiba para enfrentar o Paraná, sem William Pottker, suspenso com três cartões amarelos. O Santa Cruz vai ter outra pedreira pela frente no próximo sábado, diante do América-MG, no Arruda, em Recife (PE).

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 2 X 0 SANTA CRUZ

INTERNACIONAL - Danilo Fernandes; Alemão, Danilo Silva, Victor Cuesta e Carlinhos (Iago); Rodrigo Dourado, Edenílson e D'Alessandro (Felipe Gutiérrez); William Pottker, Leandro Damião e Eduardo Sascha (Camilo). Técnico: Guto Ferreira.

SANTA CRUZ - Júlio César; Nininho, Guilherme Mattis, Anderson Salles e Yuri; Wellington Cézar, Thiago Primão e João Paulo; André Luis, Grafite (Natã) e Bruno Paulo (Ricardo Bueno). Técnico: Marcelo Martellotte.

GOLS - D'Alessandro, de pênalti, aos nove minutos do primeiro tempo e aos 25 minutos do segundo.

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO).

CARTÕES AMARELOS - Alemão, William Pottker, Henrique Dourado, Victor Cuesta e Carlinhos (Internacional); Guilherme Mattis (Santa Cruz).

RENDA - R$ 558.273,00.

PÚBLICO - 23.419 pagantes (27.479 total).

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).