D'Alessandro minimiza eliminação do Inter e provoca o rival Grêmio

Até em um momento ruim do Internacional, eliminado da Copa Sul-Americana pelo Bahia, o argentino D''Alessandro, ídolo do clube, arranjou um jeito de provocar o Grêmio. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, um dia depois da desclassificação colorada, o meia lembro que o Inter pelo menos não vai terminar o ano sem título.

"A final do Gauchão, para mim, valeu muito. Ganhar da maneira que a gente ganhou é mais importante que ganhar do Bahia. Me comparo com outros times. Não vejo só o Inter. Tem time que acaba o ano sem ganhar títulos. Chega o momento em que nós comparamos com o outro lado", disse D''Alessandro.

O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil por conta das ofensas racistas contra o goleiro Aranha, do Santos, e ocupa apenas a sexta colocação no Campeonato Brasileiro. Já o Inter é vice-líder do Nacional, com oito pontos de desvantagem para o Cruzeiro.

"Uma vaga na Libertadores não é pouco. A gente tem a obrigação de saber que temos uma competição, e não teremos o desgaste de viagens da Sul-Americana e da Copa do Brasil", apontou o argentino, mostrando o lado bom da eliminação. "Acredito que muitas equipes que estão brigando pela liderança e G-4 continuarão perdendo pontos. Vamos tentar que o erro seja mínimo para que isso não ocorra conosco."