D'Alessandro não confirma permanência, mas diz ainda ter 'muito a dar para o Inter'

Ídolo da torcida do Internacional, o meia D'Alessandro afirmou, em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira no CT do Parque Gigante, que pretende continuar jogando por pelo menos mais um ano, mas não confirmou se continua ou não no clube, com o qual tem contrato até 31 de dezembro deste ano.

"Se tivesse de dar uma resposta hoje, diria que vou continuar jogando futebol. Tenho muito mais a dar para o clube. Continuaremos jogando. Sobre renovação, é outro assunto. Passei que vou tomar o tempo que necessito para decidir uma coisa que é importante. Não vou decidir agora", declarou o jogador de 38 anos.

No time gaúcho desde 2008, o argentino revelou que recebeu sondagens e admitiu que o longo tempo em Porto Alegre pode vir a pesar numa futura negociação. "O desgaste é grande após 11 anos. Mas isso não quer dizer que não posso ficar mais um ano. A partir do momento em que algumas pessoas sabem que o D'Alessandro ficará livre em 31 de dezembro, se abrem outras portas. Sempre tem. Mesmo tendo contrato, muitas vezes chegam sondagens", contou o meio-campista, antes de acrescentar: "Não será o dinheiro que vai me tirar daqui".

D'Alessandro também foi questionado sobre a possível chegada de um novo técnico, mas especificamente sobre Eduardo Coudet, que está no Racing da Argentina e estaria com acerto encaminhado para assumir o comando do Internacional a partir de 2020.

"Não posso confirmar nada porque não foi confirmado. Converso com ele, como sempre. Eu, na condição de argentino, preciso respeitá-lo. Respeitar o clube em que ele está. Temos de ver o que acontece. É um treinador que foi campeão na Argentina. Que sabe o que é ganhar", opinou.

Hoje comandada por Zé Ricardo e em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro com 50 pontos, a equipe colorada se prepara para enfrentar o Fortaleza no próximo domingo, às 19 horas, no Beira-Rio, pela 34ª rodada da competição.

Na atividade desta quarta-feira, o técnico comandou um trabalho dividido em duas partes. De um lado, jogadores de frente exercitavam jogadas ensaiadas ofensivas. Do outro, ocorreu uma atividade com a primeira linha de defesa. No fim da tarde de forte calor em Porto Alegre, o elenco treinou conclusões a gol.