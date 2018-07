D'Alessandro promete concentração total no Gre-Nal

"Para nós, jogadores, não existe esta história de tirar o pé nas divididas. Não tem como esquecer o Mundial, mas isso tem que ficar num cantinho. Nosso foco é no Brasileirão no momento. O trabalho no campeonato também serve para ajustar o time tanto na parte física e técnica como tática", explicou D''Alessandro, um dos titulares do Inter.

Mas, apesar de reconhecer a importância do jogo de domingo no Brasileirão, D''Alessandro ressalta que o foco do Inter é mesmo o Mundial. "O Gre-Nal é um torneio a parte. O torcedor passa isso para a gente. Mas não vou achar que o clássico é mais importante do que o Mundial. Posso considerar que é o jogo mais difícil no Brasileirão até agora, mas o objetivo principal para mim ainda é o Mundial", avisou o jogador.