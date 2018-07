D'Alessandro reclama da imprensa gaúcha e defende o Internacional

PORTO ALEGRE - O meia D'Alessandro não gostou nada das críticas da imprensa gaúcha depois da derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro, domingo, em Caxias do Sul. Nesta terça-feira, o principal jogador do Internacional culpou a mídia local pelo sentimento de que o time não faz boa temporada, ressaltando que o tropeço colorado foi frente ao líder do Brasileirão.

"Eu tento não ler as críticas, mas sabia que elas viriam. Preciso saber quem fala, quem critica com outra intenção, já que sou o capitão. É difícil colocar o Inter como favorito, mas o time começou o ano muito bem. Quando perde um jogo, começa a ouvir que é um ''engana bobo''", reclamou D''Alessandro.

Parte das críticas sobre o desempenho do Inter argumentam que o título do Campeonato Gaúcho tem menor valor, porque no Estadual o time só tem um adversário - o Grêmio. O argentino reclama dessa tese.

"É só perder um jogo, contra o melhor time do Brasil, o último campeão, e começam a falar do Gauchão de novo. Se o Gauchão é engana bobo, o que é pior? Vencer e não ganhar nada ou perder? As críticas não são iguais para os dois lados aqui no Sul. Sempre sofremos mais pressão", contesta.

Com 12 pontos - quatro a menos que o líder -, o Inter é o oitavo colocado no Brasileirão, com a mesma pontuação do Palmeiras, o quinto, ficando atrás no número de vitórias. A equipe, aliás, não sabe o que é vencer há três jogos. Nesta quarta, pode encerrar o jejum diante da Chapecoense, às 21h, novamente em Caxias do Sul.