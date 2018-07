D'Alessandro reclama e vê Corinthians beneficiado

Cinco anos depois da polêmica final da Copa do Brasil, a rivalidade entre Corinthians e Internacional foi reaquecida nesta quinta-feira por conta de um julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Os gaúchos queriam que os paulistas perdessem quatro pontos no Campeonato Brasileiro pela escalação supostamente irregular do volante Petros.

A equipe do Parque São Jorge foi absolvida e ironizou os colorados, relembrando, no Twitter, o caso do "DVD". Na ocasião, após a final da Copa do Brasil de 2009, o então presidente do Internacional Fernando Carvalho preparou um compilado de vídeos com erros de arbitragem a favor do Corinthians.

Um dos pivôs daquele jogo, o meia D'Alessandro foi expulso da decisão junto com o então zagueiro corintiano Willian e segue achando que o time paulista é beneficiado. Nesta quinta-feira, pouco depois do julgamento no STJD e da provocação pelo Twitter, ele concedeu entrevista coletiva e reclamou.

"Desde que cheguei aqui aconteceram muitos fatos fora de campo e sempre o Corinthians saiu favorecido. Muitas vezes nem adianta ir ao tribunal (STJD), que você já sabe o que acontecerá. Na final da Copa do Brasil, se fosse outro time, eu teria ido (ao tribunal) uma vez, mas fui cinco vezes, suando, passando vergonha. Acho que só porque era o Corinthians", opinou o jogador.

Inter e Grêmio se uniram contra o Corinthians alegando que Petros atuou em duas partidas sem que seu novo contrato tivesse sido publicado pelo BID. O time paulista não perdeu quatro pontos, como queriam os gaúchos, e segue em terceiro. No quarto lugar, com 63 pontos, a três do Corinthians e seis do São Paulo, o Inter segue dependendo só de si para garantir vaga na Libertadores.

"Não dependíamos do Corinthians, só dependemos de nós. O problema jurídico, de papel, burocrático, entendemos mas não entramos nesta questão. Não vou falar do Corinthians. O Inter tem um histórico muito negativo em termos de decisões fora de campo. Não vou entrar nessa, não é minha função", comentou.