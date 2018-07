D'Alessandro repete Dunga e pede mais reforços no Inter

PORTO ALEGRE - Assim como já havia feito Dunga, o meia D'Alessandro resolveu fazer coro ao técnico nesta quinta-feira, quando pediu a contratação de mais reforços no Internacional para continuidade desta temporada. Embora o clube tenha tirado Jorge Henrique do Corinthians e conte com um elenco com nomes de peso como o uruguaio Forlán, o meio-campista acredita que é preciso ter mais peças de reposição para suportar as exigências do desgastante Campeonato Brasileiro.

"Chegou o Jorge Henrique, mas esperamos que cheguem mais reforços. Para ser campeão brasileiro você precisa de elenco. E um grupo qualificado. Já temos um grupo, mas, quanto mais, melhor, acrescentará ao grupo. Para ser campeão precisa mais", ressaltou o jogador argentino.

D'Alessandro também projetou nesta quinta a continuidade do Inter no Brasileirão, no qual o time voltará a atuar no próximo dia 7, contra o Vasco, em Caxias do Sul, onde ele falou sobre a possibilidade de o time atuar com três volantes, repetindo formação testada por Dunga na última quarta-feira.

"O Dunga fez este teste, mas ele tem várias opções. Ainda temos tempo para continuar treinando para chegar da melhor maneira no dia 7, contra o Vasco. Claro que muda jogar com três volantes marcadores. Os jogadores mais de frente têm que ajudar, mas não com tanta obrigação de voltar para marcar", analisou.

Nesta quinta pela manhã, sob muito frio e neblina no CT do Parque Gigante, o elenco do Inter fez novo treino visando o amistoso deste sábado, contra o Cerro de Montevidéu, no Estádio Atílio Paiva, em Rivera.

Nesta atividade não ficou clara a formação que Dunga mandará a campo em solo uruguaio, mas, caso repita a escalação treinada na última quarta-feira, o Inter iniciará o amistoso com Muriel; Ednei, Índio, Juan e Fabrício; Ygor, Josimar, Willians e D''Alessandro; Otávio e Rafael Moura.