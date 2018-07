D'Alessandro treina com reservas, mas será reavaliado

Vetado contra o São Paulo por conta de dores na coxa direita, o meia D'Alessandro ainda é dúvida para enfrentar o Goiás, domingo, no Beira-Rio, pela 34.ª rodada do Brasileirão. O jogador argentino participou do treino desta quinta-feira à tarde no Parque Gigante, mas ainda vai precisar passar por uma reavaliação na sexta para saber se terá condições de jogo.

Enquanto os titulares que enfrentaram o São Paulo fizeram treino regenerativo na volta a Porto Alegre os reservas trabalharam no gramado. Além de D'Alessandro esteve em campo o volante Willians, que cumpriu suspensão no Morumbi e deverá voltar ao time de Abel Braga diante do Goiás.

Para esta partida, o treinador terá pelo menos oito desfalques. Fabrício, expulso no finalzinho do jogo contra o São Paulo, cumpre suspensão. Cláudio Winck, Eduardo Sasha, Juan, Muriel, Luque, Thales e Wellington estão vetados pelo departamento médico. Alan Ruschel deve entrar na lateral esquerda.

Como de praxe após as partidas, o Inter divulgou nesta quinta-feira um boletim médico com a situação dos atletas que estão lesionados. Nele não consta o atacante Nilmar, que deixou o jogo no Morumbi machucado. Assim, ele deve estar em campo para pegar o Goiás.