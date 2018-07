D'Alessandro treina como titular para jogar Libertadores

Recuperado de uma lesão no tornozelo sofrida na última terça-feira, que o deixou de fora do jogo contra o Novo Hamburgo, realizado no dia seguinte, o argentino vinha treinando entre os reservas, mas desta vez foi escalado em um meio-campo que também contou com Bolatti, Guiñazu e Oscar.

Nos treinos de sexta e sábado, Dorival Júnior escalou João Paulo no lugar de D''Alessandro no meio-campo titular. A presença do argentino no jogo de estreia na Libertadores também ficou em dúvida depois de ele ter recebido uma proposta milionária do Shanghai Shenhua, da China, mas neste domingo o presidente do Inter, Giovanni Luigi, prometeu que o jogador será inscrito na competição continental e estará em campo diante do colombiano Once Caldas.