D'Alessandro treina e deve voltar ao Inter no sábado

De acordo com o site oficial do Inter, D''Alessandro tem "boas chances" de ficar à disposição do técnico Fernandão para pegar o Atlético-GO. Ele está sem jogar há três partidas, desde que foi barrado momentos antes do confronto diante do Cruzeiro. Depois disso, também desfalcou o time contra Santos e Atlético Mineiro.

Nesta quinta-feira, ele participou sem dores de uma atividade em campo reduzido, apenas para os jogadores que não foram titulares contra os mineiros. Caso D''Alessandro possa jogar, quem sai do time é Dátolo.

Outro que deve retornar no Serra Dourada é o zagueiro Rodrigo Moledo, que cumpriu suspensão diante do Atlético Mineiro. Enquanto isso, Forlán, Guiñazu e Damião seguem servindo suas seleções nacionais. Josimar recebeu o terceiro amarelo e não joga. Índio, lesionado, e Juan, que trata de uma indisposição estomacal, completam as baixas.

ELEIÇÃO - A comissão eleitoral definiu as datas da eleição presidencial e para renovação de 50% dos conselheiros. A primeira etapa, que definirá entre os conselheiros o primeiro turno da eleição majoritária será realizada no dia 8 de novembro no Conselho Deliberativo. O segundo turno, com votação dos sócios, será em 15 de dezembro.