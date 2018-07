D'Alessandro treina e é inscrito na Libertadores Enquanto o Inter não recebe a aguardada nova proposta do futebol chinês por D''Alessandro, o argentino treina normalmente no Beira-Rio. Nesta segunda-feira, o meia participou de todo o trabalho no time titular, que enfrentou uma equipe formada por atletas das categorias de base e alguns reservas. O time se prepara para jogar quarta-feira, contra o Once Caldas, em casa, no jogo de ida de pré-Libertadores.