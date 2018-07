D'Alessandro treina e Inter joga semifinal completo

O meia argentino e o zagueiro não haviam participado dos primeiros treinos da semana, mas estiveram em campo sem problemas no trabalho tático da tarde desta quinta-feira, no CT do Parque Gigante. De acordo com o clube, os dois estavam afastados para terem um tempo maior de recuperação física.

Assim, o técnico Dunga escalou o time com: Muriel; Gabriel, Rodrigo Moledo, Juan e Fabrício; Ygor, Josimar, Fred e D?Alessandro; Diego Forlán e Leandro Damião. Esta é a mesma equipe que eliminou o Grêmio nas quartas de final, domingo passado.

BEIRA-RIO - Teve início nesta quinta-feira o plantio do novo gramado do estádio colorado. O novo campo terá a grama da espécie bermuda TifGrand, que nunca foi testada no País e foi desenvolvida para climas frios. O gramado será constituído de um sistema híbrido de grama natural reforçada com fibras. A empresa responsável é a mesma que fez o serviço na Arena Grêmio.