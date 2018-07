D'Alessandro treina firme com Inter B para recuperar ritmo para próximos jogos

Recuperado de uma cirurgia na mão, D''Alessandro agora intensifica sua rotina de treinos para recuperar a sua forma. O camisa 10 participou de um jogo-treino do Inter B na quinta-feira e voltou a treinar com atletas deste grupo na sexta, no CT de Alvorada.

Ainda na quinta, em Florianópolis, o departamento médico do clube confirmou a plena recuperação do jogador. Desta maneira, o capitão do Inter deve retornar ao time na partida contra o Santos, no próximo dia 28, no Beira-Rio, pela 9ª rodada do Brasileirão.