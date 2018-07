D'Alessandro treina, mas Inter pode perder Alemão para pegar o Oeste

Um dia após mais um tropeço no Campeonato Gaúcho, o Internacional se reapresentou nesta segunda-feira e iniciou a preparação para encarar o Oeste na quarta, no Beira-Rio, pela segunda fase da Copa do Brasil. O meia D'Alessandro, poupado no empate de domingo diante do Passo Fundo, trabalhou normalmente e deve ser novidade para o confronto.

Mas D'Alessandro não foi o único ausente no jogo do fim de semana que trabalhou nesta segunda. Como ele, o lateral-esquerdo Uendel e o volante Rodrigo Dourado foram poupados no Gaúcho e mostraram que estão aptos para encarar o Oeste.

Alemão também foi poupado no domingo, mas seu caso é especial. Depois de não enfrentar o Passo Fundo, o jogador trabalhava normalmente nesta segunda até sofrer uma forte pancada no tornozelo direito em dividida com Léo Ortiz. Ele caiu no gramado sentindo muitas dores, precisou deixar a atividade e passará por exames para saber se terá condições de atuar na quarta.

Outro que é dúvida para quarta-feira é o zagueiro Klaus. Fora da partida do fim de semana por uma lesão na coxa direita, o jogador ficou afastado do treino desta segunda. Já Neris se recuperou de dores na coxa esquerda, trabalhou normalmente e está à disposição.

Os jogadores que foram titulares contra o Passo Fundo fizeram um treino regenerativo no gramado nesta segunda, enquanto os demais realizaram uma atividade tática. Pressionado neste início de ano e ainda sem vencer no Gaúcho, o Inter precisa do resultado positivo contra o Oeste para evitar que a crise se instaure no clube.