D'Alessandro vê revés injusto e Abel lamenta início ruim do Inter

O Internacional caiu por 2 a 1 diante do Corinthians, na noite desta quinta-feira, na Arena, em uma partida na qual já perdia por 2 a 0 com nove minutos do primeiro tempo. Depois disso, porém, passou a ter mais volume de jogo que o adversário e desperdiçou boas chances de marcar gols, antes de descontar o placar apenas aos 45 da etapa final.

Após o confronto, o meia D'Alessandro afirmou que a derrota não foi justa para o time gaúcho. "Merecíamos pelo menos o empate. Melhoramos no segundo tempo e pressionamos até o final", disse o argentino. "Nos primeiros 15 minutos o Corinthians foi melhor, mas depois (o jogo) foi todo nosso, quem propôs foi o Inter", completou.

O técnico Abel Braga, por sua vez, lamentou o fato de que o Inter teve um início de jogo muito ruim, no qual Rafael Moura perdeu ótima chance de marcar, antes de Guerrero e Fagner marcarem dois gols em um intervalo de apenas dois minutos. "O Corinthians marcou duas vezes em dois erros e o jogo estava 2 a 0. Depois o jogo foi igual", afirmou o comandante, que chegou a dizer também que o Inter fez um "grande jogo", apesar da derrota. "Fomos uma equipe muito solidária. Os jogadores ajudaram uns aos outros. Pena que só marcamos no final", completou.

Já Cláudio Winck, autor do gol do Inter nesta quinta-feira, festejou por ter conseguido exibir uma boa atuação depois de ter substituído João Afonso no decorrer da partida e agora espera ganhar mais espaço na equipe. "Tem sido um grande ano pra mim. Se tiver sequência como titular vou jogar, senão vou esperar uma próxima oportunidade. Não tenho preferência de função", avisou.