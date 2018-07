D'Alessandro viaja, mas Fernandão não confirma time

"Vou decidir entre hoje (sexta) e amanhã se o D''Alessandro começa ou não o jogo. Vou conversar com ele e com o departamento médico. Não queremos correr riscos, então vamos avaliar com calma", explicou o treinador. Caso o titular comece no banco, Dátolo ganha mais uma chance de atuar.

Na zaga, Rodrigo Moledo volta de suspensão depois de ficar ausente da vitória sobre o Atlético-MG. Com isso, Ygor, que atuou improvisado na quarta-feira, volta para o meio. Com isso, o time colorado no Serra Dourada deverá ter: Muriel; Nei, Rodrigo Moledo, Jackson e Kleber; Ygor, Bolatti, Fred e D''Alessandro (Dátolo); Rafael Moura e Cassiano.

A lista de desfalques é grande. Leandro Damião, Guiñazu e Forlán, servem às seleções de Brasil, Argentina e Uruguai. Índio, lesionado, e Juan, que recupera-se de uma indisposição intestinal, também estão vetados para o confronto.

Confira a lista de relacionados pelo Inter:

Goleiros: Muriel e Renan;

Zagueiros: Jackson e Rodrigo Moledo;

Laterais: Kleber, Edson Ratinho, Fabrício e Nei;

Volantes: Bolatti, Elton e Ygor;

Meias: D''Alessandro, Dátolo, Fred, Lucas Lima e Otávio;

Atacantes: Cassiano, Dagoberto e Rafael Moura.