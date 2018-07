D'Alessandro volta a Porto Alegre e é recebido por centenas de colorados

D'Alessandro voltou a Porto Alegre nesta terça-feira e foi recebido como um verdadeiro ídolo pela torcida do Internacional. Centenas de colorados foram para o Aeroporto Salgado Filho receber o meia argentino, que volta ao clube depois de dez meses atuando por empréstimo no River Plate.

A chegada a Porto Alegre, no entanto, não está diretamente ligada ao Inter. D'Alessandro voltou para o Brasil neste momento para disputar a edição de 2016 do Lance de Craque, partida beneficente e repleta de grandes nomes que o jogador promove anualmente. O duelo acontecerá nesta quarta-feira à noite, no Beira-Rio, e contará com Antonio Carlos, Guiñazu, Ortega, Riquelme, Tevez, entre outros.

D'Alessandro desembarcou em Porto Alegre por volta das 13 horas, apoiado pela torcida que gritava seu nome, além de "o campeão voltou". Em retribuição, o jogador passou cumprimentando os colorados na grade do aeroporto. Em certo momento, pegou uma bandeira do Inter e, depois, tocou o bumbo de uma das organizadas do clube.

O argentino se despediu do River Plate, onde também é ídolo, no fim da semana passada, após conquistar a Copa Argentina com o clube. Ele tem mais um ano de contrato com o Internacional e manifestou o desejo de recolocar o time gaúcho na Série A do Campeonato Brasileiro, após a queda em 2016. No entanto, admitiu que precisa "saber qual o projeto que o Inter tem" antes de definir sua permanência.

Por isso, D'Alessandro deve se reunir nos próximos dias com a diretoria. A tendência, no entanto, é que ele permaneça no clube onde se tornou ídolo por suas atuações entre 2008 e 2016 e pelo qual conquistou 11 títulos, incluindo a Libertadores de 2010.