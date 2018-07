D´Alessandro volta a treinar no Inter e deve enfrentar Caxias em semifinal

No dia seguinte à classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil - obtida na disputa de pênaltis contra o Corinthians, nesta quarta, em Itaquera - o elenco do Internacional voltou aos trabalhos com foco na semifinal do Campeonato Gaúcho. E a grande novidade do treino realizado na tarde desta quinta-feira foi o retorno do capitão D'Alessandro.

O meia argentino, que se recupera de uma lesão no tornozelo - problema que o tirou da partida contra os paulistas, em São Paulo - participou das atividades junto com os reservas do elenco no CT Parque Gigante, em Porto Alegre.

Além de D'Alessandro, o zagueiro Paulão, afastado por lesão muscular, também realizou exercícios no campo e segue em processo de reabilitação. Danilo Silva, defensor que recentemente foi contratado pelo time colorado, treinou com bola pela primeira vez no clube. Outro retorno foi o do venezuelano Seijas, que também sentia dores musculares.

Neste domingo, às 16 horas, o Inter decide uma vaga na final do Estadual contra o Caxias, na Serra Gaúcha. Como venceu o primeiro jogo (1 a 0), o time da capital terá a vantagem do empate. O Caxias precisa de uma vitória por pelo menos dois gols para avançar à final da competição. Se a equipe de Caxias do Sul ganhar por apenas um gol de diferença, haverá cobranças de pênaltis para definir o vencedor.