D'Alessandro volta aos treinos e pode reforçar o Inter contra o Atlético

O meia D''Alessandro deu um passo importante para voltar aos gramados. Recuperado de dores lombares, fruto de uma hérnia de disco, o jogador treinou na reapresentação do Internacional, nesta terça-feira, e pode reforçar o time gaúcho contra o Atlético-MG, no dia 15, pelo Campeonato Brasileiro.

Depois de dois dias de folga, o elenco do Inter participou apenas de um trabalho físico no CT do Parque Gigante, nesta terça. E D''Alessandro realizou um trabalho de recondicionamento, foi um dos primeiros a ir a campo e pareceu bastante confortável ao lado de seus companheiros.

O argentino enfrentou alguns problemas físicos nesta segunda parte da temporada e já não atua há quase um mês, desde a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras. Seu retorno é tido como fundamental para que o Inter siga sonhando com o G4 do Brasileirão. Atualmente, é o oitavo colocado com 44 pontos, dois atrás do Santos, que é o quarto.