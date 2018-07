D'Alessandro volta e Falcão prioriza fundamentos

Nesta quarta-feira, Falcão optou por um trabalho técnico de fundamentos, visando aprimorar a qualidade das finalizações e dos passes. A velocidade imprimida nas jogadas também recebeu atenção especial. Mais uma vez, nada de treino tático.

Essa ausência de coletivos faz com que, Oscar, por exemplo, não saiba nem mesmo com quem disputa posição. "Depende de como o Falcão quiser o time. Na linha de quatro jogadores, disputaria posição com D''Alessandro ou Tinga. No losango eu continuo disputando com o D''Ale. No ataque, pode ser com o Zé Roberto", comentou o jovem.

Como D''Alessandro treinou normalmente nesta quarta-feira e volta ao time no sábado, perante o Ceará, no Beira-Rio, Oscar pode ser sacado. Zé Roberto e Tinga também são opções para deixar o time. Outro que foi liberado pelo departamento médico e pode ir para o jogo é o zagueiro Índio, que disputa posição com Juan e Rodrigo.

Já o lateral Nei segue se recuperando das dores no joelho, não treinou nesta quarta-feira e vai desfalcar o Inter no sábado. O atacante Cavenaghi, com uma pubalgia, também está vetado pelo departamento médico.