Leandro Damião desembarca em Sevilha para fechar com o Betis

O atacante Leandro Damião está muito próximo de se tornar o primeiro reforço a chegar ao Real Betis na janela de transferências de janeiro. Nesta segunda-feira, a imprensa espanhola divulgou fotos do jogador brasileiro desembarcando em Sevilha, onde deverá acertar os últimos trâmites para ter a sua transferência oficializada.

Se a sua contratação for confirmada, Damião vai chegar ao Betis gratuitamente, pois o atacante conseguiu se desvincular do Santos através da Justiça - o clube paulista tenta reverter a decisão. O último clube do atacante, de 26 anos, foi o Cruzeiro, no ano passado, quando atuou cedido por empréstimo.

No último domingo, o Bétis empatou por 1 a 1 com o Real Madrid, em casa, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. O time de Sevilha está em 15º lugar com 22 pontos, na luta contra o rebaixamento, e conta no seu elenco com outro jogador brasileiro, o ex-corintiano Petros. O time é dirigido por Juan Merino.

Damião, então, tentará melhorar a produção ofensiva do Betis, afinal, o time só marcou 14 gols em 21 partidas no torneio nacional. Para isso, porém, o centroavante terá que recuperar o faro de gol apresentado durante quase toda a sua passagem pelo Internacional, que o levou a ser convocado várias vezes para a seleção brasileira.