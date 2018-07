Damião desfalca o Inter no sábado e será substituído por Roberson

Chegou ao fim o mistério sobre a possibilidade de Leandro Damião defender o Internacional na partida de sábado contra o Ceará, no Beira-Rio, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O centroavante não terá condições de entrar em campo por causa do desgaste muscular.

O problema impediu Damião de participar do treinamento do Inter nesta sexta-feira, no CT do Parque Gigante, o último do time antes da partida. A ausência, aliás, se repetiu durante toda o período de preparação, com exceção de quinta-feira, quando ele participou dos primeiros 40 minutos do treino.

Sem Damião, o técnico Guto Ferreira treinou com Roberson como titular do comando do setor ofensivo do Inter. Além disso, o volante Rodrigo Dourado está suspenso e terá a sua vaga ocupada por Charles no meio-de-campo do Inter, que também conta com Nico López entre os relacionados.

Assim, o Inter deverá entrar em campo para enfrentar o Ceará com a seguinte formação: Danilo Fernandes; Alemão, Danilo Silva, Víctor Cuesta e Uendel; Charles, William Pottker, Edenílson, D'Alessandro e Eduardo Sasha; Roberson.

No último treino antes do duelo com o Ceará, Guto Ferreira trabalhou jogadas de bola parada defensiva e ofensiva. Depois, para fechar a atividade, o elenco realizou um trabalho recreativo. O Inter lidera a Série B com 61 pontos, cinco a mais do que o segundo colocado Paraná e dez a mais do que o quinto Vila Nova. Além de tentar ampliar as vantagens, o time gaúcho vai buscar a décima vitória consecutiva no Beira-Rio pela segunda divisão nacional.