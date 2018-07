Damião e Moledo voltam a ficar de fora do treino do Internacional

Ainda não foi nesta segunda-feira que o atacante Leandro Damião e o zagueiro Rodrigo Moledo treinaram normalmente com o grupo do Internacional, já no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. O grupo colorado voltou a trabalhar na capital gaúcha após fazer a maior parte de sua intertemporada em Atibaia, no interior de São Paulo.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

Poupados nas últimas atividades, Damião e Moledo também ficaram de fora da atividade desta segunda. O atacante, que sofreu com torcicolo em Atibaia, chegou a ir para o gramado, mas apenas para trabalhar com o coordenador de performance, Élio Carravetta. E Moledo trabalhou somente na academia. Nos últimos dias, ele reclamou de dores no joelho direito.

A novidade no gramado foi a presença do meia D'Alessandro, que vinha sendo preservado nos treinos. Nesta segunda, ele trabalhou com os demais jogadores no campo, mas contou com a observação do departamento médico. O argentino está voltando de lesão, uma torção no tornozelo esquerdo.

Sem poder contar com Moledo, o técnico Odair Hellmann voltou a escalar a defesa do Inter com Danilo Silva formando dupla com Victor Cuesta, assim como fizera no amistoso com o Red Bull Brasil, na sexta-feira. No meio-campo, o treinador improvisou o lateral, como também testara em Atibaia.

Desta forma, o Inter foi escalado nesta segunda-feira com Danilo Fernandes; Fabiano, Danilo Silva, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Zeca, Nico López e Lucca; William Pottker.

Esta deve ser a formação para o duelo contra o Atlético Paranaense, na quinta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.