Damião é oficializado pelo Flamengo, que efetiva Zé Ricardo

Leandro Damião agora é oficialmente jogador do Flamengo. Nesta quinta-feira, após alguns dias de espera, a diretoria do clube carioca anunciou a chegada do centroavante, que assinou contrato válido por um ano e será apresentado após o treinamento no CT Ninho do Urubu.

A contratação de Damião pelo Flamengo era dada como certa nos últimos dias, mas acabou sendo confirmada apenas nesta quinta, após o atacante ser aprovado nos exames médicos. Assim, o clube venceu a concorrência do rival Vasco, que chegou a negociar com o jogador, mas não teve êxito na intenção de se reforçar com o centroavante.

No Flamengo, Damião deverá ter forte concorrência, afinal o peruano Paolo Guerrero é considerado o titular da equipe. E o seu reserva imediato vem sendo Felipe Vizeu, jovem formado nas divisões de base e que ganhou prestígio após anotar os gols da vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Mineiro, no último fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro.

A chegada ao Flamengo representa para Damião, prestes a completar 27 anos, uma tentativa de resgate da sua carreira. Afinal, o centroavante teve ótimo início de carreira pelo Internacional, sendo campeão da Libertadores de 2010 e da Recopa Sul-Americana em 2011. E seu faro de gol o levou a ser convocado para a Olimpíada de Londres, onde foi o artilheiro da competição e faturou a medalha de prata.

Em 2014, em uma transação milionária, se transferiu ao Santos, mas não conseguiu brilhar. Depois, teve passagem irregular pelo Santos e apagada pelo espanhol Betis. Agora está de volta ao futebol brasileiro para defender o Flamengo.

TÉCNICO CONFIRMADO

Além de Damião, o Flamengo confirmou a efetivação do técnico Zé Ricardo. O treinador, que treinava o time sub-20 do clube até a saída de Muricy Ramalho, já comandou a equipe em 12 jogos no Brasileirão, com sete vitórias. O time atulamente é o sexto colocado do torneio, com 23 pontos.

No último fim de semana, Zé Ricardo ficou fora do banco de reservas do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Mineiro, no Mané Garrincha, para cumprir suspensão. Agora, em seu primeiro jogo como técnico efetivado, ele voltará a dirigir o time no próximo sábado, em clássico com o Botafogo, válido pela 15ª rodada do Brasileirão, marcado para o Estádio Luso-Brasileiro.