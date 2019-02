Damião estreia com gol, título e comemoração inusitada no futebol japonês

A estreia de Leandro Damião no futebol japonês não poderia ser melhor. Negociado pelo Internacional ao final da última temporada, o atacante chegou ao novo clube, o Kawasaki Frontale, e após algumas semanas de pré-temporada, já está bem adaptado aos seus novos companheiros.

O centroavante disputou sua primeira partida pelo clube nipônico neste sábado, quando o Frontale enfrentou o Urawa Reds pela Supercopa do Japão. E o seu faro de gol já está em dia: ele anotou o gol da vitória por 1 a 0, pegando rebote após um cruzamento na área do time rival.

Na comemoração do tento, Damião fez o já tradicional 'bigode', em homenagem ao seu pai. Mas foi além: junto com um companheiro de equipe, os dois uniram os seus dedos simulando um gesto visto no anime Dragon Ball, o da 'fusão' - uma sequência de movimentos coreografados onde dois personagens se juntam e tornam-se um só. O desenho é um dos grandes sucessos do país e foi criado ainda nos anos 1990, com edições transmitidas no Brasil em três emissoras de TV aberta e outras a cabo. "Um dia para ficar na memória para sempre", comemorou.

Um dia para ficar na memória para sempre!!! Campeão fuji xerox super cup 2019 !!! Parabéns a todos jogadores e torcida pelo grande jogo. Que possamos conquistar muito mais esse ano juntos!!! @kawasaki_frontale pic.twitter.com/RrdaDvvA7X — Leandro Damiao (@LeandroDamiaoo) 16 de fevereiro de 2019

Leandro Damião decidiu deixar o Inter no final de 2018 ao revelar ter recebido uma proposta 'irrecusável'. Em seu início no Japão, ele participou de cinco partidas de pré-temporada, anotando quatro gols. Ele atuou ainda por Santos e Flamengo, com menos brilho - o time paulista, inclusive, que pagou grandes cifras à equipe gaúcha pelo atacante, foi condenado a pagar ao seu clube formador, o Atlético Ibirama, mais de R$ 200 mil.