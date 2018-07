Damião faz dois, Cruzeiro bate o Guarani e lidera o Mineiro

Com dois gols de Leandro Damião, o Cruzeiro superou o Guarani por 3 a 1 e assumiu a liderança provisória do Campeonato Mineiro, na noite desta quarta-feira. Jogando fora de casa, em Nova Serrana, o time da capital contou com a estreia do uruguaio Giorgian De Arrascaeta, principal contratação da equipe para a temporada.

O triunfo na abertura da terceira rodada do Estadual levou o Cruzeiro para a ponta da tabela, com sete pontos, um a mais do que o arquirrival Atlético. Já o Guarani segue na 10ª e antepenúltima colocação, com apenas dois pontos, à frente apenas da Tombense e do Democrata, que ainda não pontuaram na competição.

Titular logo na estreia, De Arrascaeta fez a diferença para o Cruzeiro desde o início na noite desta quarta. Participativo, ele ajudou a consolidar o setor do meio-campo e ajudou o time a fazer grande apresentação. O uruguaio mostrou criatividade, fazendo a bola chegar a Leandro Damião com maior frequência.

E, assim, o atacante deixou sua marca duas vezes na partida, ambas no segundo tempo. Aos 14, Eurico cruzou na área e Damião mandou para as redes. Seu segundo gol saiu apenas nos acréscimos. Aos 46, ele aproveitou passe de Marquinhos e não perdoou. Antes, Judivan havia anotado o segundo do Cruzeiro, também com assistência de Marquinhos.

O Guarani descontou com João Carlo, que acabara de entrar em campo, quando perdia por 2 a 0. O gol não chegou a ameaçar a vitória do Cruzeiro, mas acabou valorizando o terceiro gol, nos instantes finais. O Cruzeiro volta a campo agora somente no dia 21, para enfrentar o Boa Esporte Clube, no Mineirão, em mais uma rodada do Estadual.