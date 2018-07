Damião faz dois na vitória do Santos e Botafogo é rebaixado

Santos , enfim, voltou a vencer. Depois de nove jogos de jejum (sete pelo Campeonato Brasileiro e dois na Copa do Brasil ), o time bateu o Botafogo por 2 a 0, na Vila Belmiro. Para o Peixe, a vitória não teve nenhum resultado prático, já que a equipe não tem mais pretensões no Brasileiro. Para o Botafogo, a derrota, a 22.ª no campeonato, confirmou a queda à Série B uma rodada antes do fim da competição. É a segunda vez que a equipe carioca é rebaixada – a outra foi em 2002. O Santos não vencia desde 19 de outubro, quando superou o Palmeiras no Pacaembu. E o triunfo de ontem só veio graças a Leandro Damião, que saiu do banco no intervalo para fazer os dois gols da partida. Diante de um adversário em crise técnica e financeira, o Peixe começou o jogo pressionando e com dez minutos já havia criado duas boas chances de gol. Na primeira, logo no primeiro minuto, Robinho surpreendeu a todos com um chute de longe – a bola passou rente à trave. Depois, aos nove, Gabigol cruzou rasteiro para David Braz, praticamente debaixo do travessão, perder um gol feito.

Fragilizado, o Botafogo só se defendia e pouco aparecia no ataque. A equipe não oferecia resistência. Já o Santos mostrava ter mais qualidade do que o adversário, rondava a área de Jefferson com frequência, mas sentia a falta de um atacante para concluir bem as jogadas.