Damião festeja gol, mas minimiza importância do fim de longo jejum no Inter

Ao ser o autor de um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Remo, conquistada na noite desta quarta-feira, no Mangueirão, em Belém, Leandro Damião ajudou o Internacional a se classificar à terceira fase da Copa do Brasil e, de quebra, encerrou um longo jejum de mais de três meses sem marcar gols.

+ D'Alessandro critica possibilidade de tabela tirar Inter do Beira-Rio

O atacante, porém, minimizou a importância do fato e destacou que o mais importante foi a passagem da equipe gaúcha à próxima fase da competição nacional. "Fico feliz de marcar. Foi um grande passe do Iago. Mas é como sempre frisei quando estava conseguindo marcar: 'O importante é o Inter'", ressaltou.

Damião não marcava desde o dia 6 de novembro do ano passado e o gol desta quarta-feira foi emblemático também pelo fato de que o jogador se igualou ao ex-atacante como 13º maior artilheiro da história do Inter, com 98 bolas na rede cada um.

Antes de encerrar este jejum, ele havia marcado pela última vez com dois gols no empate por 2 a 2 com o Luverdense, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde.

Foram mais de 600 minutos em campo sem marcar gols para o atacante colorado, que agora voltará as suas atenções para o Campeonato Gaúcho, na qual o Inter enfrenta o São Luiz no próximo domingo, às 17 horas, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo.