Damião lamenta pênalti perdido e derrota, mas diz: 'É levantar a cabeça'

O Internacional perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro para o São Paulo ao ser derrotado para a Chapecoense por 2 a 1, de virada, na noite desta segunda-feira, na Arena Condá, no encerramento da 25.ª rodada. O time gaúcho teve uma grande oportunidade de evitar a derrota no pênalti batido por Leandro Damião, que parou na defesa de Jandrei, aos 50 minutos do segundo tempo.

"O Internacional joga sempre da mesma maneira quando atua dentro ou fora de casa. O que aconteceu é que teve um erro no pênalti. Tentei tirar do goleiro, mas ele acertou o canto. Agora é levantar a cabeça e procurar um resultado melhor diante do Corinthians em São Paulo", falou Damião.

O goleiro Marcelo Lomba seguiu na linha do companheiro de equipe. Para o jogador, a perda de nove jogos de invencibilidade não vai atrapalhar o Internacional na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

"Viemos muito empenhado para continuar na ponta da tabela. Sabendo que seria um jogo difícil, de muita luta e bola parada. Conseguimos, em certos momentos, controlar o jogo. O Leandro foi muito bem, feliz nos lances de ataque. O Inter está muito forte no campeonato. Vamos aprender com a derrota. Não vamos abaixar a cabeça. Queremos conquistar coisas grandes esse ano", concluiu Marcelo Lomba.

Com o resultado, o Internacional acabou ficando na vice-liderança, com 49 pontos, um atrás do São Paulo. O próximo compromisso será no domingo, às 16h, na Arena Corinthians.