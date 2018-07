Damião marca e Santos ganha na estreia de Enderson Moreira

O Santos derrotou o Vitória neste sábado à noite, no primeiro jogo do técnico Enderson Moreira. Leandro Damião, que voltou a ser titular, marcou e, quem diria, ouviu a torcida gritar seu nome depois que ele fez o último gol da vitória por 3 a 1.

Aos 29 minutos do segundo tempo, o atacante aproveitou a sobre de uma bola e, dentro da área, não perdoou. O gol foi num momento importante porque o Vitória havia feito um gol e o jogo estava 2 a 1 para o Santos.

Damião, no entanto, parecia que vivia outro de tantos jogos ruins. Antes de ele marcar seu gol, ele havia perdido uma chance inacreditável.

O goleiro do Vitória, Roberto Fernández, havia soltado a bola num chute de Souza e ficado de joelhos no chão. Damião tinha o gol livre, mas isolou a bola em direção ao portão de entrada do Pacaembu.

Vieram as vaias e os protestos de boa parte dos 14 mil torcedores que foram ao estádio. Naquele momento, as críticas ao atacante só não foram mais pesadas porque David Braz havia aberto o placar logo no início do segundo tempo.

Enderson Moreira manteve Damião em campo, o atacante perdeu chance até, enfim, comemorar seu gol, apenas o segundo gol dele no Campeonato Brasileiro. Aos 41 do segundo tempo, Damião foi substituído e saiu de campo aplaudido.

A escalação de Damião como titular foi a principal mudanças de Enderson em relação aos últimos jogos do time comandado por Oswaldo de Oliveira. Recuperar o atacante que custou R$ 40 milhões é questão de honra da diretoria.

Enderson escalou três atacantes, mas o time sentiu muito a falta de um armador, principalmente no primeiro tempo. E claro que Robinho fez muita falta.

Todos os gols saíram na segunda etapa. David Braz fez, de cabeça, dois gols após cobranças de escanteios, a 1 e aos 6 minutos. Lucas Lima também teve uma boa atuação.

O Santos melhorou no segundo tempo e passou a criar mais chances de gol e mereceu a vitória que levou o time aos 26 pontos.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 3 X 1 VITÓRIA

SANTOS - Aranha; Cicinho, Edu Dracena, David Braz e Zé Carlos; Arouca, Souza e Lucas Lima; Gabriel (Alan Santos), Thiago Ribeiro (Rildo) e Leandro Damião (Geuvânio). Técnico: Enderson Moreira.

VITÓRIA - Roberto Fernández; Nino, Luiz Gustavo, Ednei e Juan; Neto Coruja, Richarlyson (Guillermo Beltrán), Marcinho e Caio (Luís Aguiar); Willie e Dinei. Técnico: Ney Franco.

GOL - David Braz, a 1 e aos 6, Dinei, aos 19, e Leandro Damião, aos 19 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Felipe Gomes da Silva (PR).

CARTÕES AMARELOS - Edu Dracesa (Santos); Roberto Fernández; Luiz Gustavo, Nino Paraíba, Matheus Salustiano (no banco de reservas), Ednei e Juan (Vitória).

RENDA - R$ 273.930,00.

PÚBLICO - 14.205 pagantes.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.