Damião minimiza contratação tumultuada no Betis

Apresentado oficialmente nesta segunda-feira, Leandro Damião afirmou que se manteve "tranquilo" durante a tumultuada negociação que levou sua contratação pelo Betis, semana passada. Satisfeito com o acerto, o atacante disse que realiza o sonho de jogar no futebol europeu. "Me sinto muito feliz neste momento. Este acerto me permite realizar o sonho de jogar na Europa, em um clube que é muito bem visto no Brasil. Aqui os brasileiros sempre foram muito bem recebidos", declarou Damião, diante dos jornalistas e dos dirigentes do clube espanhol.

A contratação de Damião contou com reviravoltas nas últimas semanas e causou até a renúncia do presidente Juan Carlos Ollero. O então mandatário não gostou da reprovação do Conselho de Administração e deixou o cargo, assumido por Angel Haro García, que contornou a oposição do Conselho e confirmou o acordo com o brasileiro. "Quero agradecer ao presidente e ao diretor esportivo Eduardo Maciá por seus esforços para que eu pudesse estar aqui. E também aos demais diretores por tornar possível esta contratação", declarou Damião.

Depois de idas e vindas, Damião acertou contrato curto, com duração somente até junho deste ano. "Venho com a intenção de permanecer aqui por mais tempo. Quero demonstrar nestes meses o que eu valho através de gols e trabalho", avisou Damião, que disse estar perto de alcançar sua melhor forma. "Minha estreia vai depender da decisão do treinador. Estive fazendo trabalho específico na academia do hotel e vou trabalhar dia a dia para ficar pronto o mais rápido possível."

Há duas semanas, o jogador entrou em acordo com o Santos depois de entrar na Justiça por falta de pagamento. Ficou acordado, de acordo com o advogado Maurício Correa da Veiga, representante do clube da Baixada, que o Santos terá direito a 90% dos próximos contratos do jogador durante 18 meses. Em contrapartida, o Santos terá de pagar R$ 4,5 milhões que deve ao jogador. O acerto das partes foi condição para que Damião pudesse assinar com o Betis.