Damião sofre lesão muscular e desfalca o Inter diante do Fluminense

Já sem chances de título e após mais um tropeço no Campeonato Brasileiro, o Internacional se despede de sua torcida em 2018 diante do Fluminense, neste domingo, no Beira-Rio. Em meio ao clima melancólico do confronto, o técnico Odair Hellmann não poderá contar com o atacante Leandro Damião, lesionado.

Damião sentiu a coxa esquerda na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, na última quarta-feira, quando foi um dos destaques negativos do Inter ao perder pelo menos duas grandes chances na reta final. Ele foi submetido a exames que comprovaram uma lesão no local, sem tempo estipulado para volta.

Sem Damião, Odair deve definir no sábado seu substituto, que pode ser William Pottker. Recuperado de contusão, o atacante treinou nesta sexta, ainda sob cuidados médicos, e pode ser o escolhido. Se não tiver condições, Jonatan Alvez ficará com a titularidade.

O volante Rodrigo Dourado, com dores na perna direita, apenas correu ao redor do gramado e pode ser desfalque, dando lugar a Charles ou Gabriel Dias. Em baixa nas últimas rodadas, o lateral Iago e o meio-campista Patrick podem ser substituídos por Uendel e Camilo.

Camilo, aliás, comentou nesta sexta a sensação de se despedir da torcida desta forma melancólica, mas ao mesmo tempo precisando vencer para confirmar a vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

"A vitória significa nossa passagem para a Libertadores, independente dos demais resultados. Temos que chamar o torcedor para nos abraçar pelo que fizemos o ano inteiro desde a saída da Serie B. Estamos fazendo um bom trabalho e agora temos que terminar o campeonato dignamente", declarou.