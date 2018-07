Damião treina e deve ser reforço, mas Pottker vira dúvida no Inter

O Internacional treinou com novidades nesta terça-feira, visando o duelo diante do CRB, que acontecerá nesta sexta-feira, no Beira-Rio, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em recuperação de uma lesão muscular, o atacante Leandro Damião voltou a trabalhar ao lado de seus companheiros, mas William Pottker reclamou de um problema físico e foi desfalque.

Damião foi desfalque na derrota de sábado para o Ceará e apenas realizou tratamento na última segunda-feira, graças a um problema na coxa esquerda. Mas nesta terça, o jogador surpreendeu e apareceu no gramado para treinar com bola. Por mais que ainda não esteja garantido, a tendência é que ele reforce a equipe no duelo de sexta.

Por outro lado, o técnico Guto Ferreira não contou com outro atacante, Pottker. O jogador chegou a participar de um trabalho físico no início do treinamento, mas sentiu um desconforto muscular e abandonou a atividade mais cedo. Sem ele, Nico López foi escalado como titular.

A entrada de Nico López na vaga de Pottker e o retorno de Damião, porém, não foram as únicas novidades do treino tático em campo reduzido comandado por Guto. Depois de perder a vaga para Alemão diante do Ceará, Cláudio Winck voltou a trabalhar como titular e pode recuperar o posto contra o CRB.

Guto ainda vai utilizar os próximos treinos para definir o Inter, mas a tendência é que a escalação tenha: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Danilo Silva, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, D'Alessandro, Nico López (William Pottker) e Eduardo Sasha; Leandro Damião.